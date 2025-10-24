AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall und Hensoldt gefragt - Bleiben in jüngster Range
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Rheinmetall sind am Freitag wieder gefragt. Rheinmetall näherten sich mit bis zu 1,5 Prozent Plus wieder der Marke von 1.800 Euro. Sie profitierten nach einem "Handelsblatt"-Bericht von der Aussicht auf einen Satelliten-Großauftrag der Bundeswehr. Die Aktie bleibt aber in ihrer jüngsten Handelsrange rund um die 100-Tage-Durchschnittslinie.
Auch HENSOLDT schafften es mit bis zu 3,7 Prozent Plus nicht über das Vortageshoch. Sie stoppten stattdessen an der Marke von 100 Euro. Der Radar-Spezialist hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Beim Umsatz ging man an das untere Ende der bisherigen Zielspanne, hinsichtlich der Profitabilität wurden die Bayern hingegen optimistischer./ag/jha/
Nachrichten zu Rheinmetall AG
