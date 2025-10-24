DAX24.170 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.058 -1,7%
AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall und Hensoldt gefragt - Bleiben in jüngster Range

24.10.25 09:28 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Rheinmetall sind am Freitag wieder gefragt. Rheinmetall näherten sich mit bis zu 1,5 Prozent Plus wieder der Marke von 1.800 Euro. Sie profitierten nach einem "Handelsblatt"-Bericht von der Aussicht auf einen Satelliten-Großauftrag der Bundeswehr. Die Aktie bleibt aber in ihrer jüngsten Handelsrange rund um die 100-Tage-Durchschnittslinie.

Auch HENSOLDT schafften es mit bis zu 3,7 Prozent Plus nicht über das Vortageshoch. Sie stoppten stattdessen an der Marke von 100 Euro. Der Radar-Spezialist hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Beim Umsatz ging man an das untere Ende der bisherigen Zielspanne, hinsichtlich der Profitabilität wurden die Bayern hingegen optimistischer./ag/jha/

