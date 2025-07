Evotec verkauft Standort in Frankreich an Sandoz - erhofft sich Margensteigerung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende Biotechkonzern Evotec (EVOTEC SE) will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen. Eine entsprechende nicht bindende Vereinbarung sei getroffen worden, teilte Evotec am Mittwoch mit. Im Rahmen der vorgeschlagenen Vereinbarung sollen die Ressourcen zur Herstellung von Nachahmermedikamenten übertragen werden, um Sandoz die Produktion solcher Biosimilars zu ermöglichen. Die im MDAX notierten Hamburger würden dafür rund 300 Millionen US-Dollar in bar erhalten sowie unter anderem weitere technologiebezogene Gegenleistungen, Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen. Evotec verspricht sich von dem Deal eine Verbesserung der Gewinnmargen./mis/zb