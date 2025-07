Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,16 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 92,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 320.748 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,10 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 76,06 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 61,00 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie.

