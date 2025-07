Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag in Rot

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 92,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 92,30 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 91,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 484.625 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Mit Abgaben von 76,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,072 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 61,00 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,96 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Verlustserie erholt: 100-Euro-Marke rückte zeitweise weiter in die Ferne

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Siemens Energy-Aktie fällt nach neuem Rekordhoch - Ist die KI-Rally am Ende?