Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 92,88 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126.718 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,10 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 6,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 76,25 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,072 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,00 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,34 Prozent gesteigert.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

