Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 96,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 96,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 97,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.220 Siemens Energy-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 99,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,095 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 65,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Seitwärtsbewegung: Verschnaufpause oder Ende des Aufwärtstrends?

Siemens Energy übernimmt Anteil des Joint-Venture-Partners an RWG - Aktie in Rot

GE Vernova erhöht Jahresprognose nach robusten Quartal - Aktie zieht kräftig an