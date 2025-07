Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 96,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 96,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 97,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 96,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.309 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (22,06 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 77,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,29 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 08.05.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

