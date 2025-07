US-Notenbank lässt Leitzinsen stabil

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Der Leitzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

In diesem Jahr hat die US-Notenbank die Zinsen bisher unverändert gelassen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hatte die Fed sie noch um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt. Die US-Notenbank steht unter enormen Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift./jsl/he