Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 1.741,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 1.741,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.741,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.801,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.368 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 10,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit Abgaben von 74,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 28,95 EUR im Jahr 2025 aus.

