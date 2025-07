Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 1.786,50 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 1.786,50 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.784,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.801,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.965 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,82 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 75,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,43 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie trotzdem leichter: Rheinmetall schafft 600 neue Jobs am Schweizer Standort Zürich

Analysten mit hohen Kurszielen für HENSOLDT-Aktie - Wie geht es für RENK und Rheinmetall weiter?

Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co.: Das macht kanadische und australische Aktien in Deutschland so beliebt