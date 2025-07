Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Montagvormittag nach

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 1.816,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 1.816,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.816,50 EUR nach. Bei 1.839,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 15.850 Stück.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 6,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 75,92 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,43 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.842,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 28,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Analysten mit hohen Kurszielen für HENSOLDT-Aktie - Wie geht es für RENK und Rheinmetall weiter?

Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co.: Das macht kanadische und australische Aktien in Deutschland so beliebt

Rheinmetall-Aktie gibt ab: Rheinmetall könnte sich wohl Abspaltung von Autogeschäft vorstellen