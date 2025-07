Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1.727,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 1.727,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.720,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.750,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.133 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,67 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,43 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 28,95 EUR je Aktie aus.

