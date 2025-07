Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 1.745,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 1.745,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.765,50 EUR aus. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.720,00 EUR. Bei 1.750,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 86.404 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 74,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.842,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 28,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

