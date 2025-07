JETZT LIVE: Zinsen statt Zitterpartie - wie Anleger 2025 Ruhe ins Depot bringen

Marktausblick mit dem Profi

Zwischen Inflationsdruck und Börsenturbulenzen suchen viele Anleger nach festen Größen. Unser Webinar heute Abend zeigt, wie planbare Zinsstrategien jenseits klassischer Pfade neue Stabilität ins Portfolio bringen - mit Renditen von bis zu 12 Prozent p.a.

Zinsen sind zurück - und mit ihnen neue Möglichkeiten, dem Kapitalmarkt auf Augenhöhe zu begegnen. Doch statt sich in Tagesgeld-Fallen oder volatilen Hochzinsfonds zu verirren, lohnt sich der Blick auf eine Anlageklasse, die lange im Schatten der Börse stand: Immobilienanleihen. Im Webinar heute ab 18 Uhr beleuchtet die erfahrene Referentin Kathrin Semmler, wie gerade diese festverzinslichen Investments derzeit eine attraktive Kombination aus Rendite, Planbarkeit und Substanz bieten.

» Jetzt anmelden und von Zinschancen abseits des Mainstreams profitieren!

Die Märkte sind nervös, klassische Diversifikationsstrategien greifen oft zu kurz. Wer heute sein Portfolio wetterfest machen will, braucht mehr als Standardlösungen. Das Webinar heute ab 18 Uhr liefert dafür fundierte Argumente und handfeste Zahlen: Im Mittelpunkt stehen kurzlaufende Anleihen mit festen Zinssätzen von bis zu 12 % p.a., unterlegt mit konkreten Beispielen aus der Immobilienwelt - fernab spekulativer Konstrukte, aber mit dem Potenzial, ein Portfolio spürbar zu stärken.

» Jetzt Strategien kennenlernen, die Dein Portfolio resilient machen!

Gerade in Zeiten, in denen Kaufkraft schmilzt und Sparzinsen bestenfalls für ein Schulterzucken sorgen, rücken Anlageformen in den Fokus, die Verlässlichkeit mit wirtschaftlicher Relevanz verbinden. Das Webinar heute ab 18 Uhr verspricht nicht nur einen tiefen Einblick in die aktuellen Herausforderungen der Kapitalmärkte, sondern auch praxisnahe Impulse für Anleger, die 2025 mehr wollen als nur Schadensbegrenzung: echte Erträge, kalkulierbares Risiko und ein Stück finanzielle Souveränität zurück im Depot.

Dieses Webinar wird Dir präsentiert von UNIVERS Capital.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Expertin im Online-Seminar

Kathrin Semmler ist Diplomökonomin mit den Schwerpunkten Volkswirtschaft und Versicherungswirtschaft. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanz- und Anlagevertrieb hat sie in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet, darunter als Leiterin des Gesamtvertriebs in Deutschland für namhafte Versicherungskonzerne und als Geschäftsführerin eines Maklerpools. Seit 2008 liegt ihr Fokus auf alternativen Investmentanlagen, und heute ist sie Vertriebsdirektorin bei der MIMCO Asset Management GmbH sowie UNIVERS Capital Deutschland. In dieser Rolle verantwortet sie den Vertrieb exklusiver Finanzanlagen in Deutschland. Frau Semmler bringt eine breite Expertise mit, um anspruchsvollen Anlegern innovative und individuelle Anlagemöglichkeiten zu bieten. Dabei ist sie überzeugt, dass die zeitgemäßen Anlagemöglichkeiten der UNIVERS als sinnvolle Beimischung in jedem Anlageportfolio ihren Platz finden sollten.