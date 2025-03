US-Zölle im Fokus

US-Präsident Donald Trumps neue Autozölle sorgen für Aufruhr in der Automobilbranche. Entgegen Trumps positiver Einschätzung warnt Tesla-Chef Elon Musk vor "erheblichen" Auswirkungen auf den US-Elektroautobauer.

• US-Zölle auf alle Autoimporte

• Trump: Zölle für Tesla könnten sich als "neutral oder gut" erweisen

• Tesla-Aktie volatil

US-Präsident Donald Trump hat 25 Prozent Zölle auf alle Autoimporte angekündigt und damit den Handelsstreit mit der Europäischen Union verschärft. Autoaktien aus Asien und Europa gerieten in Folge unter Druck, aber auch US-Autotitel präsentierten sich schwächer.

Musk rechnet mit Auswirkungen auf Tesla

Geht es nach Donald Trump könnten sich die Zölle für den US-Elektroautobauer Tesla als "neutral oder gut" erweisen, berichtet dpa-AFX. "Er hat ein großes Werk in Texas. Er hat ein großes Werk in Kalifornien. Und jeder, der Werke in den Vereinigten Staaten hat, wird meiner Meinung nach gut dastehen", so Trump über Musk.

Der Tesla-Chef selbst scheint das allerdings anders zu sehen. So erklärte Elon Musk , dass sein Unternehmen von Trumps Autozöllen erheblich betroffen sein werde. "Es ist wichtig zu beachten, dass Tesla hier nicht unbeschadet bleibt. Die Auswirkungen der Zölle auf Tesla sind weiterhin erheblich", so Musk auf X als Antwort auf einen Beitrag eines X-Nutzers, in dem dieser darlegt, wo die in den USA verkauften Autos hergestellt werden.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant. March 27, 2025

"Um es klar zu sagen: Dies wird sich auf die Preise von Teilen in Tesla-Autos auswirken, die aus anderen Ländern stammen. Die Kostenauswirkungen sind nicht unerheblich", schrieb Musk in einem separaten Beitrag auf X.

Tesla-Aktie im Fokus

Die Tesla-Aktie hat am Mittwoch im NASDAQ-Handel letztlich 5,58 Prozent auf 272,06 US-Dollar verloren. Am Donnerstag zeigt sich das Papier im vorbörslichen Handel dagegen mit plus 0,11 Prozent auf 272,36 US-Dollar mit leicht positiver Tendenz. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 33 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 26.03.2025).

Analysten sehen bei der Tesla-Aktie laut TipRanks mit einem durchschnittlichen Kursziel von 335,89 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch. Die Höchstprognose liegt bei 550,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 120,00 US-Dollar. In den letzten drei Monaten haben 36 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kurszielen für die Tesla-Aktie abgegeben. Von den 36 Analysten empfehlen 14 das Papier zum Kauf, während 11 Analysten Anlegern raten, die Aktie zu halten und weitere 11 der Tesla-Aktie ein Sell-Rating verpasst haben.

