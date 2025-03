Siemens-Analyse: UBS AG stuft Siemens-Aktie mit Buy ein

Aktienempfehlung

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Andre Kukhnin, der das Siemens-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürften sich solide geschlagen haben, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Segment Digital Industries sollte sich die Nachfrage nach Hardware normalisiert und die Erholung sich fortgesetzt haben. Die Aussicht auf wieder steigende Margen verbessere sich.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie musste um 13:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 222,60 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 479.334 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 20,8 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzkennzahlen wird am 15.05.2025 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 23:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.