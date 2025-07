Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 219,35 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 219,35 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 218,45 EUR. Mit einem Wert von 218,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.523 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 244,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 10,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 45,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,36 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,80 EUR an.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,80 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

