Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 216,95 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 216,95 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 216,20 EUR. Bei 218,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 456.123 Siemens-Aktien.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,16 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

