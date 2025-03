Abspaltung

BP trennt sich von seinem Tankstellengeschäft in Österreich.

Wie der britische Ölkonzern mitteilte, hat der Verkaufsprozess für das Mobility & Convenience-Geschäft bereits begonnen. Bis Ende des dritten Quartals soll ein Käufer bekanntgegeben, der Verkauf Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Der Verkauf umfasst alle BP-Tankstellen in Österreich, das mit BP in Österreich verbundene Flottengeschäft, die "BP Pulse" Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, sowie die Anteile am Terminal in Linz. Die weiteren Geschäftsbereiche will der Konzern in Österreich wie gewohnt weiterführen.

Der Konzern wolle "international das Portfolio seines Downstream-Bereichs fokussieren", sagte BP-Europachef Patrick Wendeler.

Die BP-Aktie gibt in London zeitweise 0,38 Prozent auf 4,45 GBP nach.

DOW JONES