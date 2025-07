BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,96 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,96 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,01 GBP zu. Bei 3,92 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.932.106 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 16,86 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,31 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,406 USD je BP-Aktie.

