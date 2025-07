BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 4,03 GBP. Bei 4,03 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,01 GBP. Bisher wurden heute 465.333 BP-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 18,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,28 GBP.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,423 USD je BP-Aktie.

