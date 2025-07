BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Montagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 4,02 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 4,02 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,04 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,01 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.007.564 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,27 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,05 Prozent.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,28 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,25 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,423 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

