ANALYSE-FLASH: RBC belässt BP auf 'Sector Perform' - Ziel 450 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - RBC hat BP mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Öl- und Gaskonzernen auf die jüngste RBC-Konferenz Global Energy, Infrastructure & Power ein. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sei ein Bullenmarkt für Öl nicht in Sicht, während es einen positiven Konsens für US-Gas gebe. Für europäisches Gas seien die Ansichten gemischt. Das Interesse an Energie-Dienstleistungen sei trotz Unsicherheiten stabil. Für BP sei die Stimmung von US-Investoren positiver als für Europa allgemein. Der Verkauf von Castrol werde dabei als wichtiger Kurstreiber gesehen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2025 / 21:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 00:45 / EDT

