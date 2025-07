BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Mittwochnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,04 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,04 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,08 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,04 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.622.392 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 14,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,28 GBP angegeben.

Am 29.04.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,421 USD fest.

