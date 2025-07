BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag nahezu unbewegt

BP im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,01 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,01 GBP an der Tafel. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,03 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 3,99 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,99 GBP. Zuletzt wechselten 3.283.557 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 17,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,356 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,28 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,421 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie stabil: BP ernennt Albert Manifold zum Nachfolger von Chairman Lund

Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse

BP-Aktie gefragt: Geschäft mit US-Windparks an Land verkauft