BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag stärker

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,00 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,00 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,00 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,98 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.666.865 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,28 GBP aus.

Am 29.04.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,424 USD je Aktie in den BP-Büchern.

