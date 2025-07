BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag fester

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 3,97 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 3,97 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,01 GBP. Mit einem Wert von 3,92 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 23.789.882 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 20,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,28 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,406 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Juni 2025

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren