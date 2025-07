Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite in Rot

NASDAQ Composite-Performance

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent schwächer bei 21.140,18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,511 Prozent höher bei 21.286,73 Punkten in den Handel, nach 21.178,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21.081,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 21.303,96 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.273,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.461,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17.370,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21.303,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amkor Technology (+ 19,50 Prozent auf 25,37 USD), Rambus (+ 12,16 Prozent auf 72,05 USD), Modine Manufacturing (+ 8,66 Prozent auf 114,65 USD), Repligen (+ 7,37 Prozent auf 128,47 USD) und Synopsys (+ 6,57 Prozent auf 631,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Exelixis (-16,41 Prozent auf 37,11 USD), Neogen (-11,72 Prozent auf 4,79 USD), VeriSign (-9,68 Prozent auf 276,36 USD), Microvision (-7,72 Prozent auf 1,14 USD) und Ballard Power (-7,11 Prozent auf 1,90 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18.476.941 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,732 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

