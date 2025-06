Krise hält an

Plug Power und NEL geraten zunehmend unter Druck: Hohe Produktionskosten, politische Unsicherheiten und fehlende Impulse belasten die Wasserstoffbranche.

Werte in diesem Artikel

• Plug Power leidet unter Wirtschaftlichkeit und Aluminiumzöllen

• Politische Lage und fehlende positive Impulse belasten NEL

• Wasserstoff-Aktien in Rot



Wer­bung Wer­bung

Plug Power leidet unter Aluminiumpreisen

Wasserstoff ist zwar das häufigste Element im Universum, doch seine Nutzung auf der Erde bleibt herausfordernd - insbesondere wegen der hohen Produktionskosten, wie finanztrends erklärt. Auf der Erde liegt Wasserstoff fast ausschließlich in gebundener Form vor und muss deshalb mit erheblichem Energieaufwand gewonnen werden. Zwar habe Plug Power kürzlich Produktionsrekorde an seinem Standort in Georgia vermelden können, doch die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsmodells bleibe begrenzt.

Zusätzlichen Druck erzeugt außerdem die politische Lage: Donald Trump sorgt mit dem Rückzug staatlicher Förderungen und der Ankündigung neuer Strafzölle auf Stahl und Aluminium für erhebliche Unsicherheit. Da diese Materialien in Plug Powers PEM-Elektrolyseuren verbaut werden, könnten steigende Importkosten direkte Folgen für die Produktionskosten haben.

Die Anleger reagierten entsprechend negativ: Am Montag verlor die Aktie von Plug Power im NASDAQ-Handel 6,62 Prozent auf 0,8243 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

NEL weiter im Abwärtstrend

Die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens NEL ASA steht ebenfalls weiter unter Druck.

Belastend wirkt neben der allgemeinen Marktunsicherheit auch die politische Entwicklung in Europa. Die Wahl des erzkonservativen Andrzej Nawrocki zum Präsidenten Polens dürfte mögliche Wasserstoffinitiativen der EU weiter blockieren - ein zusätzlicher Dämpfer für den ohnehin angeschlagenen Sektor, wie finanztrends berichtet.

Unternehmensseitig fehlt es derzeit zudem an positiven Impulsen. NEL ASA bleibt neue Aufträge und strategische Fortschritte schuldig. Analysten rechnen laut Trading-Treff für das laufende Jahr nur noch mit einem Umsatz von rund 70 Millionen Euro, bei einem erwarteten Verlust von etwa 36 Millionen Euro. Angesichts dieser Prognosen sehen viele Marktbeobachter kaum Chancen für eine nachhaltige Erholung des Papiers.

Wasserstoff-Aktien unter Druck

Am Dienstag geht es für die beiden Wasserstoff-Aktien weiter abwärts. Die NEL-Aktie verliert im EURONEXT-Handel zeitweise 1,69 Prozent auf 2,206 NOK. Für die Papiere von Plug Power geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil um 2,95 Prozent abwärts auf 0,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net