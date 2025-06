Übernahme voraus

Der Kosmetikriese L'Oreal steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor dem Kauf der britischen Hautpflegemarke Medik8.

Dafür würden rund eine Milliarde Euro fällig, berichtete die Zeitung "Financial Times" (FT) am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Übernahme von Finanzinvestoren könne bereits in den kommenden Tagen angekündigt werden, der Zeitpunkt sei aber noch fraglich. Eigentümer ist seit 2021 die Londoner Private-Equity-Gesellschaft Inflexion, die den Ausbau des Geschäfts in den USA forcierte. LOréal und Inflexion wollten sich zu den Informationen der Zeitung gegenüber nicht äußern. Zuletzt haben die Franzosen des Öfteren in der Hauptpflege zugeschlagen, 2023 etwa mit ihrer größten Übernahme, dem Seifenhersteller Aesop.

