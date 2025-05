NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Vormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,203 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,203 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,200 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,205 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 652.896 Stück.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,735 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 72,330 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 22,456 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 30.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 155,34 Mio. NOK, gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59,88 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 16.07.2025 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 22.07.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,297 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

