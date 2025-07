RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Freitagmittag ins Minus

So bewegt sich RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,52 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 64,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 63,34 EUR. Bei 64,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 339.340 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,592 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 52,43 EUR.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

