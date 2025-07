RENK Aktie News: RENK büßt am Vormittag ein

So bewegt sich RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 64,06 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 64,06 EUR. In der Spitze büßte die RENK-Aktie bis auf 63,96 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 64,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.309 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,592 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,43 EUR an.

RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

