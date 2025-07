Blick auf Aktienkurs

RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

29.07.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 68,91 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 68,91 EUR zu. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,80 EUR zu. Bei 67,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 375.696 RENK-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 19,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 74,31 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,587 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,70 EUR für die RENK-Aktie aus. RENK ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 272,62 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 193,94 Mio. EUR umgesetzt. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je RENK-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RENK-Aktie Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus - HENSOLDT & RENK können Gewinne verteidigen Analysten äußern sich zu Rheinmetall und RENK, aber lassen HENSOLDT außen vor - So reagieren die Aktien Analysten mit hohen Kurszielen für HENSOLDT-Aktie - Wie geht es für RENK und Rheinmetall weiter?

