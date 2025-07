RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Freitagnachmittag zu

RENK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 65,06 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 65,06 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 65,60 EUR. Bei 64,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 612.488 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,12 Prozent. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 267,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,592 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,420 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,43 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,62 Mio. EUR im Vergleich zu 193,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

