Tesla Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Bei einem Wechsel der juristischen Zuständigkeit vom US-Bundesstaat Delaware nach Texas könnte ein Zusammengehen von Tesla mit SpaceX einfacher vonstattengehen, schrieb Tom Narayan in einer Studie am Mittwoch. Das Prozedere sehe eine Abstimmung des Verwaltungsrats von Tesla vor und anschließend ein Votum der Aktionäre des Unternehmens./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 394,06
|Abst. Kursziel*:
26,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 393,85
|Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 416,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.