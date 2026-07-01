Tesla Aktie
Marktkap. 1,39 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 475,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 391,99
|Abst. Kursziel*:
21,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 390,69
|Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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