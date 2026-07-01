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RBC Capital Markets

Tesla Outperform

19:06 Uhr
Tesla Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 391,99		 Abst. Kursziel*:
21,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 390,69		 Abst. Kursziel aktuell:
21,58%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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