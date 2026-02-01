Großbritannien: Dienstleistungsstimmung steigt etwas weniger als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister ist im Januar etwas weniger als erwartet gestiegen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Punkte auf 54,0 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war 54,3 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die jüngste Umfrage ergab einen vielversprechenden Start ins Jahr 2026 für den britischen Dienstleistungssektor, nachdem das Ende des letzten Jahres eher schleppend verlief", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Das Produktionswachstum war das stärkste seit fünf Monaten, unterstützt durch eine Aufhellung der Investitionsstimmung und einen Anstieg der Auftragseingänge."/jsl/jkr/mis