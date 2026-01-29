adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Richard Edwards am Freitagmorgen anlässlich der Eckdaten zum vierten Quartal 2025. Das Aktienrückkaufprogramm treibe das Ergebnis je Aktie nach Abschluss etwa um 3 Prozent an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
180,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
148,85 €
|Abst. Kursziel*:
20,93%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
150,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,64%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
