DAX24.836 -0,3%Est505.937 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.036 +1,4%Euro1,1862 -0,2%Öl66,02 -0,4%Gold5.092 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Entäuschung

ifo-Geschäftsklimaindex im Januar unverändert

26.01.26 10:04 Uhr
ifo-Geschäftsklimaindex unbewegt im Januar | finanzen.net

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Januar entgegen den Erwartungen nicht aufgehellt.

Der vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stagnierte auf dem Vormonatsniveau von 87,6 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 88,0 prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung stieg auf 85,7 (85,6) Punkte. Erwartet worden waren 86,0 Punkte. Der Index der Erwartungen sank auf 89,5 (89,7) Punkte. Die Prognose hatte auf 90,0 gelautet.

DOW JONES

Bildquellen: Christian Mueller / Shutterstock.com, jvinasd / Shutterstock.com