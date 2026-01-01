DAX25.241 -0,2%Est506.026 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,01 +1,8%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.063 -0,3%Euro1,1634 -0,1%Öl64,41 -1,5%Gold4.604 -0,5%
Destatis

BIP in Deutschland legt 2025 etwas zu

15.01.26 10:04 Uhr
Wirtschaft im Blick: Deutsches BIP vergößert sich in 2025 etwas | finanzen.net

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Kalenderbereinigt belief sich das Plus auf 0,3 Prozent.

DJG/hab

DOW JONES

Bildquellen: Rostislav Ageev / Shutterstock.com