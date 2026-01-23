DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,20 -0,8%Gold5.091 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 PUMA 696960 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
25.000 Punkte im Blick: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Continental, BASF im Fokus
Top News
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner Tesla bricht ein - BYD-Aktie profitiert nur zeitweise: EU-Automarkt legt weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Ziel 56 Euro

Fielmann-Aktie: Berenberg nimmt Bewertung mit Kaufempfehlung auf

27.01.26 07:49 Uhr
56 Euro Kursziel: Berenberg sieht deutliches Aufholpotenzial bei Fielmann-Aktie | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fielmann AG
41,85 EUR 1,35 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette Fielmann zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fielmann

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fielmann

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fielmann AG

DatumRatingAnalyst
08:01Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Fielmann BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.07.2025Fielmann AddBaader Bank
22.05.2025Fielmann BuyBaader Bank
30.04.2025Fielmann BuyBaader Bank
05.03.2025Fielmann BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Fielmann HaltenDZ BANK
18.09.2025Fielmann HoldWarburg Research
28.08.2025Fielmann HoldWarburg Research
18.07.2025Fielmann HaltenDZ BANK
11.07.2025Fielmann HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
05.01.2023Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.12.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2022Fielmann SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2022Fielmann SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fielmann AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen