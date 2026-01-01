OTS: Heimkapital GmbH / Heimkapital wächst profitabel und baut Marktposition ...

Heimkapital wächst profitabel und baut Marktposition in der

Immobilienverrentung weiter aus (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

München (ots) - In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld für

Wohnimmobilien und Transaktionen hat Heimkapital im Jahr 2025 seine

wirtschaftliche Stabilität und Skalierbarkeit unter Beweis gestellt. Mit mehr

als 250 erfolgreich abgeschlossenen Immobilien-Transaktionen und einem

Transaktionsvolumen von rund 60 Millionen Euro (seit Gründung 2019: mehr als 310

Millionen Euro Transaktionsvolumen) konnte das Münchner Unternehmen sein

Wer­bung Wer­bung

operatives Geschäft 2025 weiter ausbauen. Bei einem vorläufigen Gruppenumsatz

von über 19 Millionen Euro erzielte Heimkapital eine Nettogewinnmarge von 4,5%.

Damit gehört Heimkapital zu den wenigen PropTech-Unternehmen in Deutschland, die

nachhaltig profitabel arbeiten. Maßgeblich ist dabei - branchenüblich - die

Nettogewinnmarge, die als zentrale Kennzahl zur Beurteilung der nachhaltigen

Profitabilität und operativen Effizienz dient. Die Entwicklung bestätigt den

Wer­bung Wer­bung

Fokus auf effiziente Prozesse, konservatives Risikomanagement und eine

langfristig ausgerichtete Portfoliostrategie. Heimkapital erhöhte zudem sein

verwaltetes Immobilienvermögen (Assets under Management, AuM) deutlich. Zum

Jahresende 2025 lag das AuM bei rund 700 Mio. Euro und damit klar oberhalb des

Vorjahresniveaus. Aktuell verwaltet Heimkapital mehr als 1.400 Immobilien.

"Unser Anspruch war es von Beginn an, nicht nur ein wachsendes, sondern ein

wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen", sagt Dimitrij Miller,

Gründer und Geschäftsführer von Heimkapital. "Dass wir 2025 sowohl beim

Transaktionsvolumen als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt haben, zeigt, dass

unser Ansatz auch unter schwierigen Marktbedingungen funktioniert."

Produktportfolio erweitert - Nachfrage bleibt hoch

Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung leistete 2025 auch die Erweiterung des

Produktportfolios. Mit der Einführung der Erbbaurechts-Lösung "Grundkapital"

sowie der digitalen Maklerplattform "HeimMakler" hat Heimkapital sein Angebot

konsequent ausgebaut. Beide Produkte wurden erfolgreich im Markt etabliert und

ergänzen den Immobilien-Teilverkauf um weitere Optionen zur Kapitalfreisetzung

und Vermögensgestaltung. "Eigentümerinnen und Eigentümer haben sehr

unterschiedliche Bedürfnisse; darauf reagieren wir mit einem breiten,

transparenten Lösungsangebot", so Miller. "Ob Teilverkauf, Grundstücksverkauf

oder klassischer Gesamtverkauf: Entscheidend ist, dass die jeweilige Lösung zur

persönlichen Situation passt."

Marktumfeld bleibt herausfordernd - Heimkapital plant weiteres Wachstum

Der Markt für Wohnimmobilien und Immobilienverrentung war auch 2025 von

verhaltenen Transaktionszahlen und einem anspruchsvollen Refinanzierungsumfeld

geprägt. Heimkapital konnte sich diesen Rahmenbedingungen teilweise entziehen -

unter anderem durch stabile Bankpartnerschaften, eine selektive Ankaufsstrategie

sowie eine wirtschaftlich solide Struktur der Ankaufsvehikel. Für das Jahr 2026

plant das Unternehmen, sein Immobilienportfolio um einen hohen zweistelligen

Millionenbetrag auszubauen. "Die Nachfrage nach Lösungen zur

Liquiditätsfreisetzung aus selbstgenutztem Wohneigentum ist ungebrochen",

erklärt Miller. "Auch wenn die Refinanzierung anspruchsvoller geworden ist,

sehen wir weiterhin großes Interesse und eine hohe Abschlussbereitschaft auf

Eigentümerseite."

Immobilien-Teilverkauf etabliert sich weiter

Parallel zur unternehmerischen Entwicklung hat sich auch der Markt für

Immobilien-Teilverkauf und Verrentungsmodelle insgesamt weiter

professionalisiert. In den vergangenen Jahren sind neue Anbieter hinzugekommen,

während sich andere Marktteilnehmer aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen

haben. Diese Entwicklungen spiegeln die Dynamik eines jungen Marktes wider.

Gleichzeitig wurden branchenweit Standards in den Bereichen Transparenz,

Kostenstruktur und Verbraucherschutz weiterentwickelt. Auch die zuständige

Aufsicht hat die Fortschritte öffentlich positiv eingeordnet und betont, dass

sich die rechtliche Stellung von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch klarere

Regelungen und ausgewogenere Kostenmodelle deutlich verbessert habe. Insgesamt

werde heute ein fairer Interessenausgleich zwischen Eigentümern und Anbietern

gewährleistet. "Der Teilverkauf ist heute ein deutlich reiferes Produkt als noch

vor einigen Jahren", so Miller. "Klare Regeln, transparente Kosten und eine

saubere rechtliche Ausgestaltung sind die Grundlage für Vertrauen und genau

darauf setzen wir bei Heimkapital."

Über Heimkapital

Heimkapital ist eine Equity-Release-Plattform mit innovativen Finanzprodukten

aus München. Das Unternehmen wurde 2019 von Dimitrij Miller, Julia Miller (geb.

Schabert) und Benedikt Wenninger gegründet. Markteintrittsprodukt von

Heimkapital war der Immobilien-Teilverkauf. Diese innovative Form des

Immobilienverkaufs ermöglicht den Heimkapital-Kunden im Alter von 55+ einen

Teilverkauf ihrer Immobilie gegen eine Sofortauszahlung. Damit lässt sich

bislang gebundenes Kapital freisetzen und schafft freie Mittel für

Immobilienbesitzer. Mit "GrundKapital" und HeimMakler" hat Heimkapital sein

Produktportfolio 2025 erheblich erweitert. Mehr Informationen unter:

http://www.heimkapital.de

Pressekontakt:

Thomas Doriath

Öffentlichkeitsarbeit Heimkapital

Tel: 0176 24244283

Mail: mailto:presse@heimkapital.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143985/6204613

OTS: Heimkapital GmbH