OTS: Heimkapital GmbH / Heimkapital wächst profitabel und baut Marktposition ...

München (ots) - In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld für
Wohnimmobilien und Transaktionen hat Heimkapital im Jahr 2025 seine
wirtschaftliche Stabilität und Skalierbarkeit unter Beweis gestellt. Mit mehr
als 250 erfolgreich abgeschlossenen Immobilien-Transaktionen und einem
Transaktionsvolumen von rund 60 Millionen Euro (seit Gründung 2019: mehr als 310
Millionen Euro Transaktionsvolumen) konnte das Münchner Unternehmen sein
operatives Geschäft 2025 weiter ausbauen. Bei einem vorläufigen Gruppenumsatz
von über 19 Millionen Euro erzielte Heimkapital eine Nettogewinnmarge von 4,5%.
Damit gehört Heimkapital zu den wenigen PropTech-Unternehmen in Deutschland, die
nachhaltig profitabel arbeiten. Maßgeblich ist dabei - branchenüblich - die
Nettogewinnmarge, die als zentrale Kennzahl zur Beurteilung der nachhaltigen
Profitabilität und operativen Effizienz dient. Die Entwicklung bestätigt den
Fokus auf effiziente Prozesse, konservatives Risikomanagement und eine
langfristig ausgerichtete Portfoliostrategie. Heimkapital erhöhte zudem sein
verwaltetes Immobilienvermögen (Assets under Management, AuM) deutlich. Zum
Jahresende 2025 lag das AuM bei rund 700 Mio. Euro und damit klar oberhalb des
Vorjahresniveaus. Aktuell verwaltet Heimkapital mehr als 1.400 Immobilien.
"Unser Anspruch war es von Beginn an, nicht nur ein wachsendes, sondern ein
wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell aufzubauen", sagt Dimitrij Miller,
Gründer und Geschäftsführer von Heimkapital. "Dass wir 2025 sowohl beim
Transaktionsvolumen als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt haben, zeigt, dass
unser Ansatz auch unter schwierigen Marktbedingungen funktioniert."
Produktportfolio erweitert - Nachfrage bleibt hoch
Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung leistete 2025 auch die Erweiterung des
Produktportfolios. Mit der Einführung der Erbbaurechts-Lösung "Grundkapital"
sowie der digitalen Maklerplattform "HeimMakler" hat Heimkapital sein Angebot
konsequent ausgebaut. Beide Produkte wurden erfolgreich im Markt etabliert und
ergänzen den Immobilien-Teilverkauf um weitere Optionen zur Kapitalfreisetzung
und Vermögensgestaltung. "Eigentümerinnen und Eigentümer haben sehr
unterschiedliche Bedürfnisse; darauf reagieren wir mit einem breiten,
transparenten Lösungsangebot", so Miller. "Ob Teilverkauf, Grundstücksverkauf
oder klassischer Gesamtverkauf: Entscheidend ist, dass die jeweilige Lösung zur
persönlichen Situation passt."
Marktumfeld bleibt herausfordernd - Heimkapital plant weiteres Wachstum
Der Markt für Wohnimmobilien und Immobilienverrentung war auch 2025 von
verhaltenen Transaktionszahlen und einem anspruchsvollen Refinanzierungsumfeld
geprägt. Heimkapital konnte sich diesen Rahmenbedingungen teilweise entziehen -
unter anderem durch stabile Bankpartnerschaften, eine selektive Ankaufsstrategie
sowie eine wirtschaftlich solide Struktur der Ankaufsvehikel. Für das Jahr 2026
plant das Unternehmen, sein Immobilienportfolio um einen hohen zweistelligen
Millionenbetrag auszubauen. "Die Nachfrage nach Lösungen zur
Liquiditätsfreisetzung aus selbstgenutztem Wohneigentum ist ungebrochen",
erklärt Miller. "Auch wenn die Refinanzierung anspruchsvoller geworden ist,
sehen wir weiterhin großes Interesse und eine hohe Abschlussbereitschaft auf
Eigentümerseite."
Immobilien-Teilverkauf etabliert sich weiter
Parallel zur unternehmerischen Entwicklung hat sich auch der Markt für
Immobilien-Teilverkauf und Verrentungsmodelle insgesamt weiter
professionalisiert. In den vergangenen Jahren sind neue Anbieter hinzugekommen,
während sich andere Marktteilnehmer aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen
haben. Diese Entwicklungen spiegeln die Dynamik eines jungen Marktes wider.
Gleichzeitig wurden branchenweit Standards in den Bereichen Transparenz,
Kostenstruktur und Verbraucherschutz weiterentwickelt. Auch die zuständige
Aufsicht hat die Fortschritte öffentlich positiv eingeordnet und betont, dass
sich die rechtliche Stellung von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch klarere
Regelungen und ausgewogenere Kostenmodelle deutlich verbessert habe. Insgesamt
werde heute ein fairer Interessenausgleich zwischen Eigentümern und Anbietern
gewährleistet. "Der Teilverkauf ist heute ein deutlich reiferes Produkt als noch
vor einigen Jahren", so Miller. "Klare Regeln, transparente Kosten und eine
saubere rechtliche Ausgestaltung sind die Grundlage für Vertrauen und genau
darauf setzen wir bei Heimkapital."
Über Heimkapital
Heimkapital ist eine Equity-Release-Plattform mit innovativen Finanzprodukten
aus München. Das Unternehmen wurde 2019 von Dimitrij Miller, Julia Miller (geb.
Schabert) und Benedikt Wenninger gegründet. Markteintrittsprodukt von
Heimkapital war der Immobilien-Teilverkauf. Diese innovative Form des
Immobilienverkaufs ermöglicht den Heimkapital-Kunden im Alter von 55+ einen
Teilverkauf ihrer Immobilie gegen eine Sofortauszahlung. Damit lässt sich
bislang gebundenes Kapital freisetzen und schafft freie Mittel für
Immobilienbesitzer. Mit "GrundKapital" und HeimMakler" hat Heimkapital sein
Produktportfolio 2025 erheblich erweitert. Mehr Informationen unter:
http://www.heimkapital.de
