OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / vbw unterstreicht ...

vbw unterstreicht die Gefahr von Fake-News im Vorfeld zu den

Kommunalwahlen / Brossardt: "Beste Medizin gegen Falschinformationen

ist eine starke Wirtschaft vor Ort"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert einen

verstärkten Einsatz gegen Falschnachrichten und Desinformation. "Durch soziale

Medien und das Internet verbreiten sich 'Fake News' viel schneller und

effektiver als früher. Fakt ist: Desinformation bedroht nicht nur den

gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch Demokratie und Wirtschaft. Zudem

können Falschinformationen schwere Reputationsschäden bei Unternehmen

verursachen und sogar Wahlen beeinflussen - mit Blick auf die Kommunalwahlen in

Bayern gilt es daher umso mehr, sich gegen Fake-News-Kampagnen zu wappnen ",

betonte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt auf einer vbw

Kooperationsveranstaltung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

Die vbw engagiert sich in der von den Bayerischen Staatsministerien für

Digitales sowie für Inneres, Sport und Migration gegründeten " Bayern-Allianz

gegen Desinformation " für mehr Resilienz im digitalen Raum.

Der vbw bereitet aber allen voran Künstliche Intelligenz, die im Rahmen von

Kampagnen der Desinformationsindustrie genutzt wird, Sorgen. KI-Bots fälschen

Inhalte oder vermeintlich echte Personen posten automatisiert in den Sozialen

Medien. "Solche Fake-Accounts entfachen Debatten und kosten die betroffenen

Unternehmen damit enorme Summen ", betont Brossardt. Die vbw sieht aber nicht

nur wirtschaftlichen Schaden durch Fake-News, sondern auch den Versuch, das

Vertrauen in unsere Institutionen zu untergraben und den gesellschaftlichen

Zusammenhalt zu schwächen. "Es geht um nichts Minderes als den Schutz von

Demokratie und freier Marktwirtschaft ", sagte Brossardt und erläuterte: "Klar

ist aber auch: Wir wollen keine Einschränkung der Meinungsfreiheit - es geht uns

um nachweislich fälschliche oder irreführende Desinformation mit dem Ziel zur

Manipulationsabsicht."

Im Vorfeld zu den Kommunalwahlen in Bayern setzt die vbw auf die Erneuerung des

Wohlstandsversprechens inden Gemeinden. "Die beste Mittel gegen Desinformation

und für mehr Vertrauen in die Demokratie ist eine starke Wirtschaft vor Ort -

das bestätigen auch die Umfragen unter Wählerinnen und Wählern", erklärte

Brossardt und ergänzte: "Wer die eigene wirtschaftliche Lage als gut einschätzt,

hat mehr Vertrauen in unser demokratisches System. Die vbw wirbt daher bei den

Gemeinden, Städten und Kreisen dafür, die ansässigen Unternehmen noch

entschiedener zu unterstützen. "Als vbw werden wir im Vorfeld zu den

Kommunalwahlen 14 regionale WirtschaftsTalks in den bayerischen Regionen

veranstalten, um gemeinsam mit Unternehmern und Kommunalpolitikern Lösungen für

die Herausforderungen vor Ort zu finden. So leisten wir unseren Beitrag", so

Brossardt.

Gleichzeitig setzt die vbw bei den Kommunalwahlen auf einen Schulterschluss

zwischen lokaler, landes- und bundespolitischer Ebene, um

Desinformationskampagnen die Stirn zu bieten. "Unser Leitfaden 'Sicherer Umgang

mit Desinformation' soll dabei helfen. Er beleuchtet verschiedene Falltypen von

Desinformation aus der Unternehmenspraxis und zeigt geeignete Gegenmaßnahmen

auf", so Brossardt.

Der Bayerische Staatsminister für Digitales, Dr. Fabian Mehring, ergänzte:

"Desinformation ist längst kein Randphänomen mehr, sondern ein reales Risiko für

Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Stabilität.

Unternehmen und Beschäftigte sind täglich mit manipulierten Informationen,

Deepfakes und gezielten Täuschungen konfrontiert. Deshalb ist der

Schulterschluss mit der vbw ein starkes Signal: Wirtschaft, Staat und

Gesellschaft übernehmen gemeinsam Verantwortung für einen faktenbasierten

digitalen Raum. Ich freue mich sehr, dass die vbw mit dem Leitfaden 'Sicherer

Umgang mit Desinformation' einen gewichtigen Beitrag zur Bayern-Allianz leistet.

In der Bayern-Allianz gegen Desinformation arbeiten wir mit führenden

Tech-Unternehmen und Plattformbetreibern zusammen, die mit Transparenzstandards,

Kennzeichnung von KI-Inhalten, Sicherheits-Tools und Aufklärungskampagnen

konkrete Beiträge leisten. Unsere Kooperationsveranstaltung zeigt: Aufklärung

gegen Desinformation ist nicht nur Demokratieschutz, sondern auch

Standortpolitik - denn Vertrauen, Verlässlichkeit und digitale Integrität sind

zentrale Voraussetzungen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in Bayern."

Den Leitfaden "Sicherer Umgang mit Desinformation" finden Sie hier: https://www.

vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Services-fuer-Verbaende/Kommunikation-und-

Oeffentlichkeitsarbeit/Leitfaden-Sicherer-Umgang-mit-Desinformation.jsp

