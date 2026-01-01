OTS: Ravensburger AG / Ravensburger 2025: Wachstum im Kerngeschäft, Rückgang ...

Ravensburger 2025: Wachstum im Kerngeschäft, Rückgang bei Sammelkarten

Ravensburg (ots) - Nach zwei Jahren mit außerordentlich starkem Wachstum ist der

Umsatz der Ravensburger Gruppe im Geschäftsjahr 2025 um 5,9 % (währungsbereinigt

-4,8 %) auf 744 Mio. Euro zurückgegangen. Das Kerngeschäft rund um Spiele,

Puzzles und Bücher konnte um insgesamt 3 % zulegen. Lediglich das Geschäft mit

Sammelkarten normalisierte sich nach extrem erfolgreicher Startphase auf einem

hohen Niveau. Angesichts sich verändernder Marktbedingungen und

Konsumgewohnheiten richtet das Unternehmen seinen Fokus künftig stärker auf Nähe

zum Konsumenten und individuellere Angebote. Zudem stärkt Ravensburger sein

Kinderbuchsegment durch die Mehrheitsbeteiligung am NordSüd Verlag. 2026 steht

ganz im Zeichen des "verrückten Labyrinths". Der Spieleklassiker feiert seinen

40. Geburtstag.

Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die internationalen

Spielwarenmärkte positiv. Besonders Familien und Erwachsene sorgten hier für

Impulse. Ein Trend, von dem auch Ravensburger 2D Puzzles für Erwachsene und

Kartenspiele deutlich profitierten. Vertriebsvorständin Susanne Knoche freute

sich besonders über die Entwicklung des Kerngeschäfts zweier Regionen: "Trotz

widriger Handelsbedingungen wie vielfach neuen Zollbestimmungen konnten wir in

den USA und Kanada überdurchschnittlich gut um 11 % wachsen. Auch in Osteuropa

(Tschechien, Polen, Slowakei) legten wir mit einem Plus von 12 % stark zu."

Zu den besonders erfolgreichen Produkten des vergangenen Jahres zählte mit einem

Umsatzplus von 9 % erneut das spielerische Lernsystem "tiptoi®", das in mehr als

jedem zweiten deutschen Kinderzimmer zuhause ist. Auch die Kugelbahn läuft und

läuft: "GraviTrax" und die Nachwuchs-Variante "GraviTrax Junior" stießen auf

rege Nachfrage und legten um insgesamt 10 % zu. Eine TV-Produktion war ebenso

auf dem Spieltisch erfolgreich: Das ProSieben-Quizformat "Wer stiehlt mir die

Show?" mit Joko Winterscheidt begeisterte auch als Gesellschaftsspiel.

Sammelkartenspiel: Vom Hype zum etablierten Geschäftsbereich

Das Sammelkartenspiel Disney Lorcana verzeichnete nach der extrem erfolgreichen

Startphase einen Umsatzrückgang. Der anfängliche Hype hat sich auf einem hohen

Niveau normalisiert. Konsumenten, die vor allem aus Investitionsinteresse

eingestiegen waren, haben sich inzwischen wieder vom Markt zurückgezogen. In

seiner Kernzielgruppe der Spieler und Sammler erfreut es sich weiterhin

wachsender Beliebtheit. Die im zweiten Halbjahr erschienenen Kartensets waren

ausverkauft, die Zahl der Spieler wächst. Dazu tragen auch die zahlreichen

"Organized Play Events" bei, die in spezialisierten Hobby- und

Spielefachgeschäften angeboten werden.

Disney Lorcana hat sich von einem Start-up zu einem nachhaltigen

Geschäftsbereich und damit zu einer langfristigen Säule im Ravensburger

Produktportfolio entwickelt. Mit neuen Produkten wie Puzzles und Büchern baut

Ravensburger die Welt weiter aus. Ab Set 12, das im Mai 2026 auf den Markt

kommt, dürfen sich Fans zudem auf die ersten Pixar-Charaktere freuen, unter

anderem aus dem Animationsfilm "Toy Story".

Ravensburger stellt sich für die Zukunft auf

Das internationale Marktumfeld verändert sich derzeit grundlegend:

Handelsbarrieren, technologische Umbrüche, ein verändertes Konsumverhalten und

ein zunehmend globaler Wettbewerb sind maßgebliche Faktoren. Damit einhergehend

steigt der Kostendruck des Unternehmens entlang der gesamten

Wertschöpfungskette. Angesichts dieser Entwicklungen passt Ravensburger seine

Strukturen und Kostenbasis an. Neben operativen Veränderungen investiert das

Unternehmen verstärkt in Erlebniskonzepte, die über das Produkt hinausreichen

und Fans sowie Communities zusammenbringen. "Wir sehen, dass Menschen zunehmend

Gemeinschaft suchen und ihre Begeisterung an Hobbys wie Puzzeln oder Spielen

miteinander teilen wollen", erklärte Clemens Maier, Vorstandsvorsitzender von

Ravensburger, am Vorabend der 75. Nürnberger Spielwarenmesse. Ravensburger könne

genau das bieten. Daher baut das Unternehmen sein Eventportfolio aus - von

Händler- und Messeevents über derzeit angesagte Speedpuzzle-Wettbewerbe bis hin

zu zahlreichen Turnieren und Community-Formaten rund um Disney Lorcana, die oft

binnen kurzer Zeit ausgebucht sind. Auch im Produktportfolio ist mehr Kundennähe

geplant. Personalisierte Angebote wie Fotopuzzles oder limitierte Editionen

gewinnen an Bedeutung. Mit einem neuen Digitaldruckverfahren kann Ravensburger

schneller auf Trends reagieren und flexibel auf kundenspezifische Anforderungen

reagieren.

Strategische Mehrheitsbeteiligung am NordSüd Verlag

Ravensburger beteiligt sich mehrheitlich am NordSüd Verlag

(https://nord-sued.com/), dem größten Schweizer Kinderbuchverlag. Seit 1961

bringt NordSüd Bücher für Kinder zwischen zwei und acht Jahren aus aller Welt

heraus. Zu den beliebtesten Figuren und Geschichten zählen "Der Regenbogenfisch"

von Marcus Pfister, "Lars, der kleine Eisbär" von Hans de Beer und die

"Mäuseabenteuer" von Torben Kuhlmann. Ravensburger baut damit sein

Kinderbuchsegment weiter aus. Zudem erhält es Zugang zu starken Marken und

Charakteren. Gerade beim Nachwuchs ist die emotionale Bindung zu den Helden im

Kinderzimmer entscheidend. Dem NordSüd Verlag wiederum stehen künftig die

Reichweite und Infrastruktur des Ravensburger Netzwerks zur Verfügung. >>> Die

ausführliche Presseinformation finden Sie hier. (https://www.ravensburger-gruppe

.de/de/presse/index.html#newsroom/data/plugin/news/run/show_news/news_id/6910700

/lang/22/id/634/integration/js)

40 Jahre "Das verrückte Labyrinth"

Das Auf- und Zuschieben seiner Schreibtisch-Schublade brachte Autor Max J.

Kobbert auf die entscheidende Idee mit dem beweglichen Labyrinth als Spielplan.

Diese Spielidee hat sich inzwischen über 30 Millionen Mal verkauft, in über 65

Ländern weltweit. 2026 feiert die wichtigste Spielefamilie mit dem blauen

Dreieck ihren 40. Geburtstag. Zum Jubiläum wächst das Labyrinth-Universum

weiter, unter anderem mit diesen drei Highlights: Der Klassiker erscheint als

3D-Kampagnenabenteuer - eine Variante mit aufeinanderfolgenden Missionen für ein

fortlaufendes Spielerlebnis. Die opulent ausgestatteten "Labyrinth Chronicles"

richten

sich auch an erfahrene Brettspieler. Die Umsetzung läuft über die größte auf

Gesellschaftsspiele spezialisierte Crowdfunding-Plattform, Gamefound

(https://gamefound.com/en). Die Plattform, an der Ravensburger beteiligt ist,

ermöglicht Spielern, die Projekte, die sie spannend finden, zu unterstützen und

die Entwicklung mitzugestalten. Im Herbst 2026 folgt in Kooperation mit dem Hans

im Glück Verlag "Carcassonne Labyrinth". Zwei moderne, erfolgreiche Klassiker zu

einem neuen Spielerlebnis vereint. Das Spiel erscheint zum Start europaweit und

richtet sich an Familien und Fans beider Marken. Darüber hinaus lässt ein Buch

die Spielidee des verrückten Labyrinths als spannende Geschichte erleben.

>>> Die Presseinformation und Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https:

//www.ravensburger-gruppe.de/de/presse/index.html#newsroom/data/plugin/news/run/

show_news/news_id/6910271/lang/22/id/634/integration/js)

Über Ravensburger

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit mehreren

renommierten Spielwarenmarken. Ihre Mission lautet: "Wir inspirieren Menschen zu

entdecken, was wirklich wichtig ist." So fördern Ravensburger Angebote das

Miteinander, vermitteln Wissen und soziale Fähigkeiten, bieten Entspannung und

schaffen bleibende Erinnerungen. Die bedeutendste Marke des Unternehmens, das

Ravensburger blaue Dreieck, ist eine der führenden europäischen Marken für

Spiele, Puzzles und Kreativprodukte sowie für deutschsprachige Kinder- und

Jugendbücher. Weltweit werden Spielwaren mit dem blauen Dreieck verkauft. Zudem

erweitern die internationalen Marken BRIO und ThinkFun das Angebot der

Unternehmensgruppe. Ravensburger ist seit seiner Gründung 1883 ein

Familienunternehmen, geprägt von Tradition und gewachsenen Werten. 2025

erwirtschafteten 2.515 Mitarbeiter einen Umsatz von 744 Millionen Euro.*

Ravensburger unterhält eigene Werke in Ravensburg und Policka, Tschechien.

* Stand 01/2026

