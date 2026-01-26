DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1872 -0,1%Öl65,25 -0,7%Gold5.096 +1,7%
Handelsmaßnahmen im Blick

Continental-Aktie: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'

27.01.26 08:04 Uhr
EU-Zölle als Booster: Analysten sehen Continental-Aktie klar profitieren | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Continental AG
66,80 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Continental könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Continental, Nils Versemann / Shutterstock.com

