DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.458 +0,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl65,21 -0,7%Gold5.082 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: voestalpine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: voestalpine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Erste Schätzungen: T-Mobile US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: T-Mobile US stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Umfrage: Hohe Preise - Was Autokäufer im Durchschnitt zahlen

27.01.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,70 EUR 0,30 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,87 EUR -0,28 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,31 EUR 0,26 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
366,00 EUR -16,70 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,95 EUR 0,55 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN/OSTFILDERN (dpa-AFX) - Ob neu oder gebraucht: Im Durchschnitt sind die Preise beim Autokauf in Deutschland 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) aus Ostfildern bei Stuttgart hervor.

Wer­bung

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage wurden laut DAT von einem Marktforschungsinstitut von Juli bis Oktober des vergangenen Jahres insgesamt 2.598 private Autokäufer zum Pkw-Kauf befragt.

Neuwagen

Demnach haben private Autokäuferinnen und Autokäufer im vergangenen Jahr im Schnitt 44.560 Euro für einen Neuwagen bezahlt. Das entspricht einem Anstieg von rund 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte der Durchschnittspreis laut der damaligen Umfrage noch bei 43.530 Euro gelegen.

Dass der Durchschnittspreis nur leicht gestiegen sei, liege vor allem daran, dass bei Benzinern etwas günstigere Modelle erworben wurden, teilte die DAT mit. Für Benziner zahlten die Menschen im Schnitt 33.150 Euro. Mehr als den Durchschnittspreis legten sie hingegen bei Plug-in-Hybriden (64.570 Euro), Diesel-Autos (50.030 Euro) und reinen E-Autos (47.160 Euro) hin.

Wer­bung

Gebrauchtwagen

Der Durchschnittspreis für einen Gebrauchtwagen ging 2025 leicht um rund 1,6 Prozent auf 18.310 Euro zurück. Allerdings blieb der Wert auf einem hohen Niveau. Seit 2022 (18.800 Euro) liegen die Gebrauchtwagenpreise laut den DAT-Umfragen in Deutschland über 18.000 Euro. Zum Vergleich: 2021 lag der Durchschnittspreis noch bei 15.740 Euro und 2016 bei 11.430 Euro./rwi/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen