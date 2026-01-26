DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.533 +0,0%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.472 +0,1%Euro 1,1873 +0,0%Öl 65,18 -0,8%Gold 5.091 +1,6%
Continental Aktie

67,12 EUR +0,16 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 13,4 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

08:01 Uhr
Continental Overweight
Continental AG
67,12 EUR 0,16 EUR 0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen. Conti könnte der Hauptprofiteur von Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China sein, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagnachmittag. Er reagierte mit seinem Branchenkommentar auf die Anordnung der EU-Kommission, ab dem 23. Januar die entsprechenden Einfuhren zollamtlich zu erfassen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Continental Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

dpa-afx Handelsmaßnahmen im Blick Continental-Aktie: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight' Continental-Aktie: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag fester
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen
finanzen.net Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
