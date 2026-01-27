DAX24.917 +0,1%Est506.010 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.166 ±-0,0%Euro1,1991 -0,4%Öl67,58 -0,2%Gold5.297 +2,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie unbeeindruckt: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie unbeeindruckt: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus

28.01.26 09:27 Uhr
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus | finanzen.net

Anleger in Wien schicken den ATX Prime heute erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Addiko Bank
26,00 EUR 1,80 EUR 7,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMAG
25,10 EUR -0,40 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
41,50 EUR 0,90 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,87 EUR 0,08 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
110,40 EUR 0,80 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,90 EUR 0,90 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
11,64 EUR 0,14 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,00 EUR 0,25 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
50,00 EUR 0,50 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
3,97 EUR -0,01 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
34,95 EUR 0,75 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
41,74 EUR 0,40 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
12,54 EUR -0,04 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
40,22 EUR 0,64 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,44 EUR -0,04 EUR -8,13%
Charts|News|Analysen
Indizes
ATX Prime
2.795,4 PKT 7,2 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 2.795,52 Punkte aufwärts. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2.788,18 Punkten, nach 2.788,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.797,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.786,90 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der ATX Prime auf 2.604,50 Punkte taxiert. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 2.337,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wurde der ATX Prime auf 1.897,48 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,17 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2.797,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,03 Prozent auf 42,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,35 Prozent auf 41,20 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), Semperit (+ 1,12 Prozent auf 12,68 EUR) und FACC (+ 0,86 Prozent auf 11,68 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-5,41 Prozent auf 24,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,42 Prozent auf 18,15 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 4,00 EUR) und AMAG (-1,56 Prozent auf 25,20 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 57.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,981 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Im ATX Prime weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

