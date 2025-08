Vier-Billionen-Dollar-Club

Microsoft hat die Ergebnisse für sein vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt. So hat sich der Tech-Gigant geschlagen.

Microsoft hat seine jüngsten Finanzzahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 offengelegt.

Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wies Microsoft für das abgeschlossene Jahresviertel einen Wert von 3,65 US-Dollar aus. Die Konsensprognose von 38 Analysten hatte für dieses Quartal einen durchschnittlichen Gewinn von 3,38 US-Dollar je Aktie vorgesehen. Im Vergleich dazu stand im entsprechenden Vorjahresquartal ein Gewinn von 2,95 US-Dollar pro Aktie in den Büchern.

Unter dem Strich sprang der Gewinn um fast ein Viertel auf 27 Milliarden Dollar nach oben.

Der Softwarekonzern hat das Wachstum im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres dank der hohen Nachfrage nach Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste noch einmal beschleunigt. Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im abgelaufenen Zeitraum auf insgesamt 76,4 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen sind mit den Erwartungen von 39 Analysten zu vergleichen, die im Schnitt einen Umsatz von 73,81 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Ein Jahr zuvor konnte Microsoft Umsatzerlöse von 64,73 Milliarden US-Dollar erzielen.

Erstmals Umsätze für Cloud-Plattform

Microsoft hat nach jahrelanger Geheimniskrämerei den Umsatz seiner Cloud-Plattform Azure öffentlich gemacht. Demnach brachte sie im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr Erlöse von mehr als 75 Milliarden Dollar - ein Plus von 34 Prozent. Damit bestätigt sich die Annahme, dass Microsoft die Nummer zwei im Cloud-Geschäft nach Amazon ist. Bisher nannte der Konzern nur die Zuwachsraten, nicht aber die absolute Umsatzzahl.

Über Azure liefert Microsoft Rechenleistung, Speicher und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz aus dem Netz an seine Kunden. Der heutige Chef Satya Nadella hatte den Windows- und Office-Konzern konsequent auf das Cloud-Geschäft ausgerichtet. Allein für das laufende Quartal kündigte Finanzchefin Amy Hood Kapitalinvestitionen von mehr als 30 Milliarden Dollar an, die zu einem großen Teil in Rechenzentren gehen werden.

RBC hebt Ziel für Microsoft auf 640 Dollar - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Microsoft von 525 auf 640 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern zum Ausklang des Geschäftsjahres ein starkes Schlussquartal. Er betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das beschleunigte Wachstum der Cloud-Plattform Azure, deren Umsätze die Zielsetzungen überträfen. Der Ausblick auf das erste Quartal wirke solide.

Aktie auf Rekordkurs

Die an der NASDAQ gelistete Microsoft-Aktie notierte im Donnerstagshandel schließlich 3,95 Prozent höher bei 533,50 US-Dollar und erreichte zum Handelsstart erneut ein Rekordhoch bei 555,45 US-Dollar. Microsoft hat damit als zweites Unternehmen die Marke von vier Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Der Chipkonzern NVIDIA ist weiter die klare Nummer eins an der Börse mit einem Marktwert von rund 4,4 Billionen Dollar.

